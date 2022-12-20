الاردن : فك إضراب العاملين بالنقل العام في محافظة معان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 07:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلن العاملون في النقل العام بمحافظة معان فك الإضراب؛ بعد تلبية عدد من مطالبهم من هيئة تنظيم قطاع النقل العام، ووعود بتحقيق غيرها خلال الفترة المقبلة , وفق المملكة.

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