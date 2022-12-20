أبو الغيط: الحكومة العراقية تسعى لاستعادة ثقة الشعب وتخفيف معاناته

جدة - نرمين السيد - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لقد اتخذت الحكومة العراقية، على عاتقها مهمة صعبة من أجل استعادة ثقة الشعب وتخفيف معاناته، ونحسب أن العراقيين يتطلعون لمرحلة جديدة، تطوى صفحة المحن والمأساى التى عانى منها العراق على مدى عقود، وبما يمكن هذا البلد من تحقيق الازدهار والتنمية والقيام بدور فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة بعيدًا عن أى تجاذبات إقليمية أو مساعى لبسط النفوذ أو الهيمنة





وأوضح "أبو الغيط"، خلال كلمته فى قمة بغداد 2، فى المملكة الأردنية الهاشمية، وعرضتها قناة "extra news"، أن العراق لا ينبغى له أن يكون ساحة للصراع أو تصفية الحسابات، وأننا نجتمع اليوم لنقول أننا ندعم حق العراقيين فى أن يروا مستقبلا لأبنائهم، وأن يحققوا تطلعاتهم المشروعة فى النمو، والاستقرار، بتوظيف الإمكانيات الهائلة لبلدهم، هناك نقاط مضيئة على الساحة الإقليمية هناك إدراك لدى الدول بأن التعاون وبناء شراكات من المصالح المتبادلة يمثل مسارًا لا غنى عنهم من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن موارد المنطقة يمكن أن تتعاظم مرات ومرات، إن هى استغلت فى إطار من التعاون البناء، وتمثل المشروعات الطموحة بين عدد من الدول العربية من الربط الكهربائى إلى الاستثمارات المشتركة فى البنية الأساسية طاقة أمل لشعوب المنطقة وشبابها، ولا شك أن هذا الاجتماع يعد منصة مهمة لتعزيز هذا النوع من التعاون والتشبيك عبر الإقليم.

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