العالم اليوم - بث مباشر.. المغرب يستقبل أسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي

انتم الان تتابعون خبر بث مباشر.. المغرب يستقبل أسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - حط المنتخب المغربي لكرة القدم، زوال اليوم الثلاثاء، الرحال بالعاصمة الرباط، بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في كأس العالم 2022 قطر.

وجرى استقبال الطائرة في مطار الرباط سلا، حيث كانت محاطة بسيارات إطفاء ترش عليها الماء من خلال خراطيمها.

وسيحظى أبناء المدرب وليد الركراكي باستقبال شعبي ورسمي في العاصمة الرباط، حسب ما ذكر بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

وستجوب حافلة المنتخب المغربي شوارع الرباط، وسط حضور جماهيري كبير، قبل أن تتجه صوب القصر الملكي، حيث سيستقبلهم العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وامتلأت شوارع العاصمة، مثل الحسن الثاني وساحة 16 نوفمبر وساحة شالة، بالمغاربة من مختلف الشرائح العمرية، حيث أبوا إلا أن يعبروا للأسود عن اعتزازهم بهم وبمسارهم المشرف في منافسات المونديال.

وكان "أسود الأطلس" حققوا إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال.

وقدم المنتخب المغربي أداء دفاعيا قويا أسهم بشكل كبير في تخطي العديد من المنافسين الذين يملكون نخبة من أشهر المهاجمين في العالم، على رأسهم كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال.

واحتل منتخب المغرب المركز الرابع، بعدما انهزم في مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا بهدفين مقابل واحد.