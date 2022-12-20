الرئيس العراقى: الهجوم الإرهابى فى ديالى محاولة لإثارة الفتنة الطائفية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد، أن الهجوم الإرهابى الذى وقع فى محافظة ديالى تعبير واضح عن انحطاط وجبن عصابات الإرهاب، وهو تأكيد أيضا على سعى تلك المجاميع المجرمة لإثارة الفتنة الطائفية.





وقال المكتب الإعلامى للرئاسة العراقية -فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الاخبارية اليوم الثلاثاء- إن الرئيس عبد اللطيف رشيد يتابع باهتمام بالغ أسباب ونتائج الهجوم الإرهابى الجبان فى منطقة الخالص بمحافظة ديالى، والذى أودى بحياة عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح. وأشار البيان إلى أن الرئيس العراقى، أكد أن تعزيز الجهد الاستخبارى ويقظة القوات الأمنية وتآزر المواطنين ضد أى تحرك وتواجد لفلول الإرهاب هو الرد الحاسم للقضاء على الإرهابيين ولترسيخ الأمن والاستقرار الذى حققه الشعب العراقى وقواته الباسلة بتضحياتهم الشجاعة وببطولاتهم العظيمة.

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