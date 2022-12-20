وزير خارجية السعودية: لن ندخر جهدا لدعم مسيرة العراق التنموية والاقتصادية

جدة - نرمين السيد - أثنى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، على الإرادة السياسية لدولة العراق، متمثلة فى عزم رئيس وزرائه محمد شياع السودانى، فى مواجهة التحديات والتكريس للأمن والاستقرار، لتحقيق آمال وطموحات الشعب العراقى الشقيق.





وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى دورته الثانية، والذى يعقد بمنطقة البحر الميت فى الأردن، وقوف المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته، ودعم جهوده التنموية، واستعادة مكانته التاريخية، أرضًا للحضارة والعلم والمعرفة، والنهوض به إلى مرحلة جديدة، تقدم المصلحة الوطنية على أى اعتبارات أخرى.

وأكد وزير الخارجية السعودى، أن اجتماع اليوم يؤكد الرغبة الصادقة فى التعاون ودعم جهود العراق وترجمتها إلى شراكات فعلية تحقق نتائج ملموسة.

وأضاف بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية لم تدخر أى جهد فى دعم مسيرة العراق التنموية والاقتصادية، إنطلاقًا من إيمانها التام بأن نمائها ورخائها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع.