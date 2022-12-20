أبو الغيط: العراق يشهد مرحلة تحول مهمة فى تاريخه المعاصر

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك الأردنى عبد الله الثانى ابن الحسين، فى قمة بغداد 2، على هذه المبادرة الكريمة لاحتضان الدورة الثانية لهذا المؤتمر الهام وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.





وأضاف "أبو الغيط"، خلال كلمته فى قمة بغداد 2، التى تنعقد حاليا فى المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الكلمة التى عرضتها قناة "إكسترا نيوز": "نحن نجتمع اليوم والعراق يشهد مرحلة تحول مهمة فى تاريخه المعاصر حيث اتخذ خطوات ملموسة على صعيد استعاد التوزان فى علاقته بمحيطه العربى والإقليمى، وذلك بعد تشكيل حكومة جديدة جاءت فى أعقاب مخاض عصيب شهد استقطابات داخلية حادة، نجح العراقيون فى احتوائها بمنطق السياسة وآلية الحوار". وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: "ندعوا ونرجوا أن يستمر هذا النهج الاحتوائى فى المستقبل، من دون إقصاء لأى طرف أو جماعة سياسية، حفاظًا على السلم الأهلى للبلاد بكل مكوناته وأطيافه".

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