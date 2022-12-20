العالم اليوم - بث مباشر.. الأرجنتين تحتفل بكأس العالم

انتم الان تتابعون خبر بث مباشر.. الأرجنتين تحتفل بكأس العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 05:20 مساءً - استقبل الآلاف من المشجعين المبتهجين منتخب الأرجنتين استقبال الأبطال في العاصمة بوينس آيرس، صباح الثلاثاء بعد وصول الطائرة التي أقلت ليونيل ميسي ورفاقه عقب الفوز بكأس العالم لكرة القدم إلى مطار إيزيزا.

وشهدت العاصمة الأرجنتينية احتفالات مستمرة منذ الفوز الدرامي على فرنسا في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي في قطر، والذي منح البلاد انتصارها الأول في كأس العالم منذ أن رفع دييغو مارادونا الكأس قبل 36 عاما.

ولوح اللاعبون، الذين كانوا يرتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم ويتناوبون رفع كأس العالم عاليا، للجماهير من حافلة مكشوفة، بينما توهجت أضواء الآلاف من الهواتف المحمولة ورفرفت رايات الأرجنتين بين الجماهير.

وغنى المشجعون السعداء على إيقاع الطبول وأضاءت الألعاب النارية السماء، بينما كانت الحافلة تشق طريقها ببطء بين الجماهير.

وقال ميسي عبر حسابه على تطبيق انستغرام بينما كان نائما وإلى جواره الكأس في غرفته في مجتمع تابع للاتحاد الأرجنتيني “صباح الخير!".

وقدرت وسائل إعلام محلية أنه كان هناك بالفعل أكثر من مئة ألف مشجع ينتظرون عند نصب أوبيليسكو الضخم وسط المدينة بحلول منتصف الصباح مع انضمام المزيد من الشوارع الجانبية من كافة الجهات.

وتعقب الآلاف الطائرة التابعة لشركة الطيران الحكومية خلال رحلتها من الدوحة عبر فترة توقف قصيرة في روما.

وفازت الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3، وسجل ميسي هدفين للفائز مقابل ثلاثية من كيليان مبابي للمنتخب الفرنسي.

وأعلن ميسي (35 عاما) أن المباراة النهائية ستكون الأخيرة لهفي كأس العالم رغم أنه ينوي خوض المزيد من المباريات مع المنتخبالأرجنتيني.