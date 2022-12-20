العالم اليوم - لقب "الماعز" بعيدا عن العاطفة.. ميسي ليس أعظم لاعب كرة

انتم الان تتابعون خبر لقب "الماعز" بعيدا عن العاطفة.. ميسي ليس أعظم لاعب كرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 05:20 مساءً - بعيدا عن العاطفة، لا يمكن القول إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو "الأعظم على الإطلاق"، فهوا مازال لم يصل إلى مستوى البرازيلي بيليه ومواطنه دييغو مارادونا.

وإذا ما وضع في المكان الذي يستحقه فإنه سيأتي في المركز الثالث، بحسب ما قال الصحفي والكاتب الرياضي البريطاني جيف باول، وهو أمر يؤيده فيه كثيرون من المتابعين للشأن الكروي.

وبحسب بأول، الكاتب في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو يأتي التاسع في قائمة "الماعز" GOAT، في عالم كرة القدم.

يشار إلى أن ليونيل ميسي تمكن أخيرًا من تذوق مجد كأس العالم وتلك الكأس الذهبية بعد فازت الأرجنتين على فرنسا يوم الأحد الماضي في المباراة النهائية لمونديال قطر.

وبعد فوزه بكأس العالم، التي قيل دائما أنها البطولة الوحيدة التي كانت تخلو من خزائنه، دفع هذا الفوز الكثيرين إلى اعتبار صاحب الرقم 10 "أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور".

ولكن بالتأكيد فإن هذا اللقب مازال له أصحابه، وعلى رأسهم بيليه ومارادونا.

ما زال البرازيلي يتفوق على الجميع، فقد ساهم في فوز بلاده 3 مرات ببطولة كأس العالم، مقابل واحدة لميسي، وسجله من الأهداف يزيد على 1000 هدف، وفوق ذلك، فقد كان "ملك اللعبة الجميلة" وساحرها، وهو قوة هجومية لا يمكن إيقافها سواء من حيث اللعب بالقدمين أو بألعاب الهواء، إنه "إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو"، إنه الأفضل بلا منازع.

وبالتأكيد فهذا يكفي ليجعله متفوقا بما لا يدع مجالا للشك في أنه "أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور"، ووحده هو من يستحق لقب "الماعز".

بعد بيليه وقبل ميسي، هناك الساحر والملهم لملايين الأرجنتينيين، ولأهالي مدينة نابولي الإيطالية، إنه مارادونا.

في المركز الرابع بعد ميسي، من حيث الأعظم في كرة القدم، يأتي البرازيلي غارينشا، الذي ينظر إليه ملايين البرازيليين على أنه أكبر وأفضل من بيليه، خصوصا مع استحضاره الساحر لكرة القدم كان له تأثير مباشر على معظم نهائيات كأس العالم.

ويحل الأرجنتيني الثالث ونجم ريال مدريد، ألفريدو دي ستيفانو، منسق من خط الوسط الأعظم بين جميع اللاعبين في الأندية، في المركز الخامس من حيث الأعظم في تاريخ اللعبة، ويليه في المركز السابع الهولندي يوهان كرويف يشكل تجسيدًا للكرة الشاملة التي لعبها الجيل الذهبي الهولندي.

وبالنسبة لباول، فإن العملاق وقلب الهجوم الويلزي جون تشارلز، يحتل المركز السابع، ويليه الإنجليزي جورج بست في المركز الثامن.

أما البرتغالي كريستيانو رونالدو فيحتل المركز التاسع بين أفضل "ماعز" في العالم.

وفي المركز العاشر يأتي الهنغاري فيرينك بوشكاش الذي كان مساعدا لدي ستيفانو في ريال مدريد، وهو قائد أول اقتحام أجنبي لقلعة ويمبلي عندما فازت هنغاريا (المجر) على إنجلترا 6-3، ثم 7-1 بعد 6 أشهر في بودابست.

الاعظم في كل زمان: