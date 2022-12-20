الأردن يستضيف مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية غدا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 05:07 مساءً - دوت الخليج :- يستضيف الأردن، غدا الثلاثاء، بمنطقة البحر الميت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.

وتستضيف المملكة المؤتمر بناء على القرار الصادر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في شهر آب عام 2021 في بغداد، وبدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.

ويشارك في المؤتمر عدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، والجمهورية التركية، وجمهورية إيران الإسلامية.

كما يشارك في المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ويحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بصفة ضيف، سفراء الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المعتمدين لدى المملكة.

وينعقد المؤتمر تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.

ويلي المؤتمر زيارة رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون إلى المملكة.

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