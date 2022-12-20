وزير خارجية السعودية: نرفض الاعتداء على أى شبر من أراضى العراق

جدة - نرمين السيد - شدد وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، على التزام المملكة بسيادة واستقلال العراق، فى مواجهة التحديات، مؤكدًا رفض بلاده أى اعتداء على أى شبر من الأراضى العراقية.





وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى دورته الثانية، والذى يعقد بمنطقة البحر الميت فى الأردن، اليوم الثلاثاء، إنه "انطلاقًا من إلتزام المملكة العربية السعودية بسيادة واستقلال دولة العراق، فإن المملكة تؤكد رفضها التام لأى اعتداء على أى شبر من أراضى العراق". كما أكد بن فرحان "وقوف المملكة التام مع الأشقاء فى العراق فى محاربة الإرهاب والتطرف، وكل من يسعى للخراب والدمار وإثارة المشكلات". وأعرب وزير الخارجية السعودى عن ترحيب المملكة باستعادة العراق لدوره الإيجابى البناء، لتعميق الثقة والشراكة والسلم إقليميا ودوليًا، مختتمًا بالتأكيد على إيمان المملكة بقدرة العراق على النهوض ورسم مستقبله بما يتناسب مع مكانته العريقة العربية والإسلامية والعالمية، مستندًا على ما لديه من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية وموروث حضارى عريق.

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