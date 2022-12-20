وزير خارجية السعودية: نعمل لدعم العراق فى مشروعات الربط الكهربائى والمائى

جدة - نرمين السيد - أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، أهمية الشراكة بين المملكة والعراق، لافتًا إلى شراكة البلدين فى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومجموعة "أوبك بلس"، من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.





وشدد الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى دورته الثانية، والذى يعقد بمنطقة البحر الميت فى الأردن، اليوم الثلاثاء، على دعم المملكة لمشروعات إعادة إعمار العراق، وتفعيل مشروعات الربط الكهربائى والمائى. وأشار بن فرحان فى هذا الصدد إلى المبادرات التى أطلقها مجلس الأعمال السعودى العراقى، ومن أهمها مبادرة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التى تخدم مجتمع الأعمال فى الجانبين، وإقامة ملتقى اقتصادى سنوى، إضافة إلى مبادرة للقوافل التجارية المتخصصة بين البلدين. وتابع وزير الخارجية السعودى: "تنظر المملكة بتقدير بالغ إلى التفاعل الإيجابى للعراق، فى تدعيم ممكنات التنمية والتعاون الإقليمى، مما سينعكس إيجابًا على رخاء الشعب العراقى وازدهاره.

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