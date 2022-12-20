الاتحاد الأوروبى: العراق لا يجب أن يكون ساحة للصراع

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريل خلال مشاركته فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى دورته الثانية، والذى يعقد بمنطقة البحر الميت فى الأردن، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبى صديق للعراق، مطالبا الجميع باحترام وحدة وسيادة بغداد.

وتابع بأن الاتحاد الأوروبى يسعى إلى عراق مستقر وأكثر قوة، مؤكدا أن بغداد يجب ألا تكون ساحة للصراع، وينبغى احترام وحدة أراضيها من جميع الأطراف.

وفيما يخص العلاقات الروسية، قال بوريل، إننا سننهى اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

ويشارك فى أعمال المؤتمر، عدد من قادة وممثلى الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة إلى جانب مصر والسعودية والإمارات، قطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.

كما يشارك فى المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى.