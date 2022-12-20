العالم اليوم - الين يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر بعد تحرك مفاجئ من المركزي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 04:21 مساءً - سجل الين أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار الثلاثاء بعدما فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق برفض تعديل سياسة التحكم في منحنى العوائد وتوسيع النطاق التجاري لعوائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام.

وسجل الدولار في أحدث تداول هبوطا بنسبة 3.5 بالمئة عند 132.25 ين. وكانت أدنى مستوياته عند 132 ين، وهو مستوى شهده الدولار في منتصف أغسطس.

وقفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام بنسبة 0.46 بالمئة صعودا من الحد الأقصى السابق عند 0.25 بالمئة. كما رفعت عوائد وزارة الخزانة المساوية لها أيضا، إذ قفزت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشرة أعوام بنسبة 3.711 بالمئة هذا الشهر.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6 بالمئة إلى 103.99، وهو مستوى بين نطاق تداوله لهذا الشهر ما بين 103.44 و105.90. ويقيس المؤشر قوة العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، ومن بينها اليورو والجنيه الإسترليني.

وكانت مكاسب الين كبيرة، إذ تعثر اليورو بنسبة 3.3 بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر أيلول عند 140.17 ين وانخفض الجنيه الإسترليني أيضا بنحو 3.4 بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ 12 أكتوبر تشرين الأول عند 160.34 ين.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 بالمئة عند 1.0628 دولار وزاد الجنيه الإسترليني أيضا بنسبة 0.07 بالمئة ليصل إلى 1.2154 دولار.