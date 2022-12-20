العالم اليوم - أندية كبيرة أبدت اهتمامها به.. عين سفيان أمرابط على الريدز

انتم الان تتابعون خبر أندية كبيرة أبدت اهتمامها به.. عين سفيان أمرابط على الريدز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 04:21 مساءً - كشفت تقارير أن نجم خط الوسط في المنتخب المغربي سفيان مرابط بات هدف الانتقالات الأول لفريق ليفربول، أن مدرب الفريق ينوي عقد اجتماع معه بعدما انتهت بطولة كأس العالم 2022.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فقد حدد مدرب ليفربول يورغن كلوب سفيان أمرابط كهدفه الأول إلى جانب نجم إنجلترا وبوروسيا دورتموند جود بيلينغهام.

وبحسب ما ورد، فإن أمرابط، البالغ من العمر 26 عاما، حريص أيضا على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تفضيله للانتقال إلى ليفربول.

يشار إلى أن أمرابط متعاقد مع ناديه فيورنتينا حتى عام 2024، لكن تقرير "فوت ميركاتو" ذكر أنهم لا يعارضون بيعه في يناير وقد قدرت قيمته بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء.

غير أن ليفربول ليس الفريق الإنجليزي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات أمرابط، إذ تفيد تقارير بأن الريدز يواجهون منافسة من توتنهام.

وذكر التقرير أن أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، كان حريصا على التعاقد مع أمرابط لعدة مواسم.

في الواقع، فقد ذكرت تقارير أن توتنهام كان مهتما بأمرابط في يناير من هذا العام، قبل أن يقرر بدلا من ذلك التعاقد مع لاعب خط وسط أوروغواي رودريغو بنتانكور.

كما يحرص ناد ألماني، لم يذكر التقرير اسمه، على الحصول على خدمات أمرابط، بينما من المعروف أيضا أن أتلتيكو مدريد الإسباني معجب باللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وبينما تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن رغبة أمرابط بالانتقال المحتمل إلى جانب دييغو سيميوني، حيث نقل عنه قوله: "أنا فخور بأنني مرتبط بأندية كبرى مثل برشلونة وأتلتيكو. لكني لاعب فيورنتينا وأحترم النادي ولدي علاقة رائعة مع الرئيس".

وقال أمرابط: "سيميوني؟ لدينا مدرب جيد في فيورنتينا أيضا ولكن.. نعم، أنا أحب أسلوب اللعب الذي يتبعه إل تشولو".

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن أمرابط يميل إلى الانتقال إلى ليفربول بنسبة أكبر.

يشار إلى أمرابط، الذي انضم لفريق فيورنتينا في يناير 2020 قادما من هيلاس فيرونا، تألق بشدة خلال مونديال قطر 2022، وساهم في حصول المغرب على المركز الرابع، في أكبر إنجاز عربي وأفريقي بتاريخ المونديال.