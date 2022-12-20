مصدر : الإرهابي المقتول في مداهمة الحسينية من مواليد 2002

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 04:08 مساءً - دوت الخليج :- قامت الاجهزة الامنية ، الاثنين، باعتقال عدد من المشتبه بهم وهم من أقارب الشخص المشتبه به بقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح.
وتصطف العشرات من مركبات الأمن العام المصفحة في عدة شوارع في الحسينية التي تقع على بعد 60 كم إلى الشمال من معان...والحركة مستمرة دخولاً وخروجاً إلى بلدة الحسينية".
وأشارت معلومات إلى أن المشتبه به بقتل العقيد الدلابيح والذي قتل خلال مداهمة اليوم من مواليد الحسينية ومن مواليد 2002 ".
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