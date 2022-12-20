ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله: "فى حوالى الساعة الثانية صباحا، اندلع حريق هائل فى منشأة بنية تحتية صناعية مدنية، بعد الضربات الصاروخية للروس على منطقة إيزيوم، ولحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ويعمل رجال الإنقاذ حاليا فى مكان الحادث".
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الروسية النار على المستوطنات الحدودية فى مناطق مثل خاركيف وتشوهيف وكوبيانسك كما تعرضت مدينة فوفتشانسك (ستاريتسيا وهاتيش وفوفتشانسكى خوتورى) لنيران واسعة النطاق.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق هائل بمنطقة صناعية فى خاركيف إثر قصف روسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.