حريق هائل بمنطقة صناعية فى خاركيف إثر قصف روسى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية فى منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية على منطقة إيزيوم بمنطقة خاركيف خلال الساعات الماضية، نتيجة لذلك، اشتعلت النيران فى منطقة صناعية.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله: "فى حوالى الساعة الثانية صباحا، اندلع حريق هائل فى منشأة بنية تحتية صناعية مدنية، بعد الضربات الصاروخية للروس على منطقة إيزيوم، ولحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ويعمل رجال الإنقاذ حاليا فى مكان الحادث".

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الروسية النار على المستوطنات الحدودية فى مناطق مثل خاركيف وتشوهيف وكوبيانسك كما تعرضت مدينة فوفتشانسك (ستاريتسيا وهاتيش وفوفتشانسكى خوتورى) لنيران واسعة النطاق.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.