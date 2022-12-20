وزير خارجية البحرين: نرفض تهديد العراق واستقراره جزء من الأمن العربى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الزيانى خلال كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: "نحرص على تعزيز التعاون الدولى لدعم العراق"، مؤكدا أن "أمن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة".
وجدد وزير الخارجية البحرينى، رفض بلاده لتهديد العراق وانتهاك سيادته، قائلا إن "أمن واستقرار العراق جزء لا يتجزأ من الأمن العربى والخليجى"، مشيدا فى نفس الوقت بالتعاون بين مصر والأردن والعراق.
ويشارك فى أعمال المؤتمر، عدد من قادة وممثلى الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة إلى جانب مصر والسعودية والإمارات، قطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.
كما يشارك فى المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى.
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