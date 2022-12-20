ملك الأردن: يجب تأمين إمدادات الطاقة العالميةومعالجة قضايا الفقر والبطالة

جدة - نرمين السيد - وقال العاهل الأردنى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن أمن العراق ركن أساسى فى أمن منطقتنا، ونسعى للبناء على مخرجات مؤتمر بغداد 1.

وأضاف، إننا نعمل على تعزيز التعاون مع مصر والعراق، ونؤمن بحاجة المنطقة إلى الاستقرار والسلام العادل والشامل، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

ويشارك فى أعمال المؤتمر، عدد من قادة وممثلى الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.

كما يشارك فى المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى.