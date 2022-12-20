رئيس وزراء الكويت: استقرار العراق لا يتجزأ عن أمن المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء الكويتى فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد فى الأردن، أننا ندرك مكانة العراق إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن أمن العراق والمنطقة كل لا يتجزأ، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتابع رئيس وزراء الكويت بالقول، إن "المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن إذا انتهكت إحدى دولها"، مضيفا سعت بلادنا لدعم العراق فى جميع المجالات إداركا لأهمية هذا البلد، وتجسيد لعمق العلاقات الأخوية.

ويشارك فى أعمال المؤتمر، عدد من قادة وممثلى الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة إلى جانب مصر والسعودية والإمارات، قطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.

كما يشارك فى المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى.