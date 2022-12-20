وزير خارجية السعودية: نواصل العمل مع العراق لتعزيز الاستثمارات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، أن رؤية المملكة المستقبلية تهدف لخير العراق والمنطقة والعالم، مؤكدًا عزم بلاده على المضى قدمًا فى تحقيق وتسريع خطط العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودى العراقى.





وأعلن الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى دورته الثانية، والذى يعقد بمنطقة البحر الميت فى الأردن، اليوم الثلاثاء، أن السعودية ستواصل "العمل مع الحكومة العراقية لفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة، بتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات، ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها فى البلدين فى مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والزراعة وغيرها من المجالات". وأشار وزير الخارجية السعودى، إلى مبادرة المملكة للشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء والحزام الأخضر بالعراق، التى تشكل مجالاً من مجالات التعاون المهمة لتعزيز الشراكة بين البلدين.

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