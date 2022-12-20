ماكرون: سنواصل الاستثمار فى البنى التحتية بالعراق

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد فى الأردن، أننا سنواصل الاستثمار فى البنى التحتية بالعراق، مشيرا إلى أن الاستثمار فى الطاقة الجديدة والنظيفة أمر ضرورى.

وتابع بأن "دعم التنمية ضرورة ملحة لاستقرار العراق"، مؤكدا على ضرورة دعم مخرجات مؤتمر "بغداد2".

كذلك أكد سعى بلاده لتسهيل الاستثمارات فى منطقة الشرق الأوسط، قائلا إنه "لا بد من وجود أجندة محددة للتعاون الإقليمى"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

ويشارك فى أعمال المؤتمر، عدد من قادة وممثلى الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة إلى جانب مصر والسعودية والإمارات، قطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.

كما يشارك فى المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى.