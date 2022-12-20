ماكرون يصل عمان للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال ماكرون لدى وصوله الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردنى.

وتنطلق أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى دورته الثانية "بغداد2" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة البحر الميت الأردنية.

وينعقد المؤتمر تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار ويسهم فى عملية التنمية فى المنطقة.

كما يأتى المؤتمر بناء على القرار الصادر عن المؤتمر الأول الذى عُقد فى شهر أغسطس 2021 فى بغداد، وبدعوة من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، وبحضورهما.

ويشارك فى أعمال المؤتمر، عدد من قادة وممثلى الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.

كما يشارك فى المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى.