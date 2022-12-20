رئيس وزراء العراق: محاربة التطرف ضرورة ملحة ونرفض التدخل فى شؤوننا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السودانى، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، أننا نعطى تطوير قطاع الخدمات أولوية قصوى، ونعمل لإنشاء مناطق صناعية مشتركة.

كما جدد تأكيده على أولوية مكافحة الفساد والإرهاب، قائلا إن "الاستمرار فى محاربة التطرف ضرورة ملحة، وتحقيق الأمن مهم لجذب الاستثمار"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفيما يخص الأزمات الداخلية، قال السودانى، إننا متمسكون بعلاقات متوازنة إقليميا ودوليا، والعراق يرفض التدخل فى شؤونه الداخلية، مؤكدا على ضرورة أن يكون الحوار أساسا لتسوية الخلافات.

ويشارك فى أعمال المؤتمر، عدد من قادة وممثلى الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة إلى جانب مصر والسعودية والإمارات، قطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.

كما يشارك فى المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى.