العالم اليوم - روسيا: إسقاط 3 مقاتلات ومروحيتين وقتل أكثر من 180 أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها أسقطت 10 طائرات مختلفة الأنواع وقتلت ما يزيد على 180 جنديا أوكرانيا في ساحات القتال شرقي أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، حول التطورات الميدانية اليوم الثلاثاء، أنه قد "تم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا و3 مركبات عسكرية إثر القصف الجوي والمدفعي للجيش على وحدات القوات الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركيف".

وأضاف البيان أنه تم تدمير "3 مجموعات تخريب واستطلاع" تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وستيلماخوفكا في لوغانسك، مشيرا إلى مقتل 50 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتان و3 شاحنات رباعية الدفع.

وفي العمليات العسكرية في بلدات إيفانو- دارييفكا وباخموتسكوي وأورلوفكا في دونيتسك، قتل أكثر من 100 جندي أوكراني وتم تدمير 4 عربات نقل جند ومركبتين عسكريتين أخريين نتيجة القصف الموجه على المواقع الأوكرانية.

وأشار البيان كذلك أن أنه تم تدمير نقاط انتشار مؤقت لوحدات الألوية الآلية 61 و72 التابعة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك الجنوبي في مناطق كونستانتينوفكا وزولوتايا نيفا.

وقال البيان أيضا إنه تم تحييد مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في بلدة نوفودونيتسكوي في دونيتسك، مضيفا أنه العمليات العسكرية في هذه المنطقة أسفرت عن مقتل وإصابة 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 عربات قتالية مصفحة وشاحنتي بيك أب.

كما أشار إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية في بلدة نيفسكوي في لوغانسك، بالإضافة إلى 64 مربض مدفعية، وكذلك تجمعات للقوى البشرية والآليات العسكرية في 143 منطقة.

ودمرت القوات الروسية في منطقة أوكرانكا في دونيتسك محطتي رادار ملحقتين بأنظمة الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات من طراز إس-300، بالإضافة لرادار أميركي الصنع من نوع "تي بي كيو 36".

وأسقطت الطائرات المقاتلة الروسية طائرتين من طراز "ميغ-29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق بلدتي ستيبانوفكا وبيلوزرسكوي، وطائرة من طراز "سو-25" أوكرانية بالقرب من بلدة فوغليدار في دونيتسك.

كما أسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي - 8" بالقرب من قريتي تيموفييفكا وسيفيرنوي في دونيتسك.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 5 طائرات مسيرة في بلدات رودوفو في لوغانسك وفولنوفاخا ونوفواندرييفكا في دونيتسك وفيليكي كوباني في منطقة خيرسون.

إجمالي الخسائر الأوكرانية بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية: