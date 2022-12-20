مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات الاقصى

مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات الاقصىجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام بمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار اليهودي".

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية أن قوات كبيرة من شرطة العدو الصهيوني سبقت ذلك باقتحام باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

