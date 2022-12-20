العالم اليوم - بالفيديو.. ميسي ورفاقه يتجنبون حادثا على الحافلة المكشوفة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ميسي ورفاقه يتجنبون حادثا على الحافلة المكشوفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:23 مساءً - وسط صرخات وتهليل ملايين الأرجنتينيين، الذين خرجوا إلى الشوارع للترحيب بالمنتخب العائد من قطر بكأس العالم، كادت أن تتحول لحظات الفرح والاحتفال إلى حادثة مخيفة، عندما أوشك النجم ليونيل ميسي وعدد من نجوم الفريق على الارتطام بكابل كهرباء معلق، والسقوط من على متن الحافلة المكشوفة التي كانت تقلهم.

وأظهرت لقطات الفيديو، نجوم منتخب الأرجنتين وهم على متن حافلة مكشوفة، دارت بهم في شوارع العاصمة بوينس آيريس، حيث كان بانتظارهم الملايين، احتفالا بالفوز الثمين على فرنسا، بواحد من أكثر المباريات النهائية إثارة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم.

وفي مرحلة ما، جلس ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم، على منطقة مرتفعة من الحافلة المكشوفة، وعلى يمينه لياندرو باريديس ورودريغو دي بول، وعلى يساره أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي.

وبينما كانت الحافلة تأخذ منعطفا لجهة اليسار، كان اللاعبون يلوحون جميعا للجمهور، دون أن ينتبهوا إلى اقترابهم من كابل كهرباء.

وقبل ثواني من الارتطام، انتبه اللاعبون للكابلات وأخفضوا رؤوسهم بسرعة، في الوقت المناسب لينقذوا أنفسهم، لكن باريديس فقد قبعته.

وبعد الحادث الوشيك كتم اللاعبون ضحكاتهم، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفا تماما لو لم يلاحظوا السلك في الوقت المناسب.

وفازت الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح (3-3 بعد الوقت الإضافي)، الأحد، ليعود المنتخب إلى الوطن حاملا كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.