العالم اليوم - ميسي يفوز على "البيضة".. ويصبح "ملك الإنستغرام"

انتم الان تتابعون خبر ميسي يفوز على "البيضة".. ويصبح "ملك الإنستغرام" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:23 مساءً - أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "ملك الإنستغرام" بعدما تخطى منشوره عن كأس العالم 2022، صورة "البيضة" الشهيرة، في عدد الإعجابات.

وكان ميسي احتفل بتتويجه بلقب كأس العالم 2022، بنشر صورة له من احتفالات التتويج. ولاقت الصورة تفاعلا خياليا، حيث أعجب بها أكثر من 57 مليون شخص في أقل من 48 ساعة.

وكتب على الصورة: "حلمت به عدة مرات، أردت ذلك كثيرا لدرجة لا أستطيع أن أصدق ذلك.. شكرا جزيلا لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضا لكل من آمن بنا، نظهر مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق ما شرعنا في القيام به، الاستحقاق ينتمي إلى هذه المجموعة، التي تفوق الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذي كان أيضا حلم جميع الأرجنتينيين.. لقد فعلناها!!!"

وبذلك، يتفوق منشور ميسي على صورة البيضة الشهيرة، التي حصدت نحو 56 مليون إعجاب، منذ نشرها لأول مرة في يناير 2019.

وما يزال، إلى يومنا هذا، الغموض يلف حول هوية صاحب الحساب الذي نشر صورة البيضة، فيما طالب عدد من المتابعين بالإفصاح عن الرسالة الكامنة وراءها.

وكان "ليو"، البالغ من العمر 35 عاما، توج، مساء الأحد، مع "التانغو" بلقب المونديال، وهو الأول في مسيرته، التي شهدت إنجازات تاريخية عديدة.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا في مباراة النهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.