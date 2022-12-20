العالم اليوم - ماركا: النصر السعودي ينتظر رونالدو خلال أيام

انتم الان تتابعون خبر ماركا: النصر السعودي ينتظر رونالدو خلال أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:23 مساءً - أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية واسعة الانتشار بقرب انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي خلال أيام حيث سيوقع على عقد يمتد حتى يونيو 2025.

يأتي ذلك في وقت يبدو فيه أن كرة القدم الأوروبية أدارت ظهرها لـ"صاروخ ماديرا"، أو على الأقل للأندية التي يود أن يكون فيها، وهذا ما أكدته التجارب في يوفنتوس ومانشستر يونايتد على ذلك.

وذكرت ماركا أن المفاوضات بين "الدون" وإدارة النصر السعودي بدأت بالتوازي من وداعه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المنتظر، حسب المصدر، أن تتم صفقة الانتقال قبل نهاية العام الجاري ولمدة موسمين ونصف الموسم بقيمة 200 مليون يورو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري نفى الهداف البرتغالي توصله لاتفاق يقضي بانتقاله لنادي النصر السعودي عقب انتهاء مغامرة بلاده في مونديال قطر 2022.

وبات رونالدو لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي، وأثيرت بعدها تكهنات حول موافقة اللاعب على عرض سخي من النصر السعودي.