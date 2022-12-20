رحلة إيلون ماسك مع تويتر (تسلسل زمنى) - «إنفوجراف»

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وبدأت القصة منتصف أبريل الماضى، عندما عرض ماسك شراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، وبدأ جمع القيمة، ما اضطره لبيع أسهم بـ22.5 مليار دولار من شركته الأساسية "تيسلا"، وتواصل مع مستثمرين.
وفى يوليو، أعلن ماسك تراجعه عن الصفقة بسبب الحسابات الوهمية، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً، حيث لجأت الشركة للقضاء، فاضطر المليادير الشهير لاتمام الصفقة فى آواخر أكتوبر الماضى.
وفى ذلك الوقت، فرض إيلون ماسك سياسات لاقت انتقادات فى إدارة "تويتر"، حيث سرّح الموظفين وفرض سياسات صارمة.
وفى نوفمبر الماضى، حذر الموظفون من أن "تويتر" على شفا الإفلاس، وهو ما اعترف به إيلون ماسك نفسه، قائلاً إن "تويتر" كان فى طريقه للإفلاس منذ مايو الماضى، أى بعد شهر من صفقة شرائه الأولى.
وواجه ماسك فى الأسبوع الماضى، انتقادات بعد حظره صحفيين تتبعوا طائرته الخاصة، كما فرض حظر على حسابات "تويتر" روجت لـ"فيسبوك" و"إنستجرام".
وفى النهاية، طرح مالك "تويتر" استفتاءً على صفحته بموقع التغريدات فى 19 ديسمبر، لتحديد بقائه رئيسًا للمنصة الشهيرة، أو النتحى عن منصبه، فجاءت التصويتات الأكبر تطلب تنحيه بنسبة 57.5% من إجمالى 17.5 مليون صوتوا فى هذا الاستفتاء بعد 12 ساعة من طرحه.
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