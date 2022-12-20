رغم تفشى الوباء.. الصين تواصل تخفيف قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "سوث تشينا مورننج بوست" الصينية، أن بكين خففت من إجراءات السيطرة على وباء كورونا فى الوقت الذى ينتشر فيه الفيروس فى العاصمة الصينية، مما زاد من الضغط على موارد الرعاية الصحية وتسبب فى نقص الأدوية اللازمة لعلاج العدوى، موضحة وفاة خمسة أشخاص وإصابة 456 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





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