زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى 10 نوفمبر الماضى، ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، سواحل مقاطعة هومبولدت بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وفى 16 من نوفمبر الماضى، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات، بلدة بيكوس بولاية تكساس الأمريكية وكان على عمق كيلومترين.

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