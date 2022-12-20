لليوم الثالث.. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويفرضون قيودا على المصلين

جدة - نرمين السيد - لليوم الثالث على التوالى، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى فرض قيودها على دخول المصلين الى الأقصى فيما سمحت للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات له خلال فترتى الاقتحامات "الصباحية وبعد الظهر"، احتفالا بما يسمى "عيد الأنوار" اليهودى.





وعند صلاة الفجر، منعت القوات النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن الـ50 عاما الدخول والصلاة فى الأقصى، كما منعت البعض من كبار السن تتجاوز أعمارهم الـ70 عاماً. وأدى المصلون صلاة الفجر على أبواب المسجد الأقصى.

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