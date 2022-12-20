موسكو: أكثر من 60 روسيا يقضون عقوبات فى أمريكا بتهم «غير عادلة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف فيرشينين - أن السلطات الأمريكية تمارس منذ سنوات طويلة عمليات مطاردة واصطياد بحق الروس حول العالم، وتسعى إلى اعتقالهم بتهم باطلة ومن ثم نقلهم إلى الولايات، حيث تصدر المحاكم أحكاما بالسجن لمدد طويلة عليهم تصل إلى عشرات السنين.
وأوضح أن هذه النزعة اشتدت مؤخرا، لذلك يجب على الروس الذين يسافرون إلى الخارج وخاصة إلى دول غير صديقة، أن يدرس المخاطر ويحسب العواقب المحتملة.
وأكد أن وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية فى واشنطن، وكذلك القنصليات العامة فى هيوستن ونيويورك، ستواصل تقديم أقصى قدر من المساعدة للمواطنين الروس الذين يعانون من مشاكل فى الولايات المتحدة، مع السعى لكى يتم احترام حقوقهم وضمان عودتهم إلى وطنهم بأسرع ما يمكن.
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