روسيا: استلمنا طلبات من بولندا وألمانيا لشراء النفط

جدة - نرمين السيد - قال رئيس شركة "ترانسنفت" الروسية نيكولاى توكاريف، اليوم الثلاثاء، إن شركته استلمت طلبات من بولندا وألمانيا، لضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا، إلى هذين البلدين، خلال الشهر الحالى، والعام المقبل.





وقال رئيس ترانسنفت، إن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات على الرغم من الحديث عن عدم رغبتهما فى مواصلة شراء النفط الروسى اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كما قدمت ألمانيا طلبا أيضا لشراء النفط الروسى للربع الأول من عام 2023. وأضاف أن الشركة تلقت أيضا طلبات من المستهلكين البولنديين لتزويدهم بثلاثة ملايين طن فى العام المقبل و360 ألف طن لشهر ديسيمبر الحالى.

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