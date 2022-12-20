العالم اليوم - اثنتان عن المغرب.. أعلى إحصائيات كأس العالم متابعة على تويتر

انتم الان تتابعون خبر اثنتان عن المغرب.. أعلى إحصائيات كأس العالم متابعة على تويتر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - انتهت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بفوز المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي بالبطولة وحمل الكأس الذهبية للمرة الأولى من 36 عاما، والثالثة في تاريخ الأرجنتين.

وعلى مدى أيام البطولة التي استمرت شهرا، سجلت العديد من المعالم على موقع تويتر، مثل مشاهدة "ما يقرب من" 20,000 تغريدة في الثانية في 23 نوفمبر.

وفي أحدث التطورات، ادعى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي شهد أكثر من 24,000 تغريدة في الثانية خلال المباراة النهائية.

وقال ماسك، إنه عندما سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لفرنسا محققا التعادل مع الأرجنتين، شهدت منصة التواصل الاجتماعي 24,400 تغريدة في الثانية وهي "الأعلى على الإطلاق في كأس العالم!

وحظيت تغريدة ماسك نفسه بأكثر من 512.3 ألف إعجاب و37.1 ألف إعادة تغريد و3215 ردا، ليصبح مجموع التفاعلات مع الصورة والتغريدة 552.6 ألفا.

وكان موقع تويتر حصد موقع الكثير من الإقبال خلال التجارب السابقة للحدث الرياضي.

وكانت وسائل الإعلام عددت في وقت سابق أكثر التغريدات متابعة وتفاعلا وحصولها على أعلى الأرقام في الإحصائيات ذات العلاقة.

ومن بين أكثر اللحظات متابعة في التغريدات ذات العلاقة بالمونديال، واحدة تتعلق بحارس مرمى منتخب أسود الأطلس ياسين بونو، وأخرى تتعلق بلاعب منتخب المغرب سفيان بوفال أثناء احتفاله مع والدته بعد ضمان التأهل للدور نصف النهائي.

أما أكثر لحظات المونديال في التغريدات على تويتر فكان لهدف مهاجم البرازيل ريتشارليسون الأكروباتي في مرمى صربيا.

وحصدت الصورة والتغريدة التي غرد بها حساب الفيفا لبطولة كأس العالم المركز الأول من حيث التفاعل معها، وجاءت موسمة بالوسم "واو" WOW، ونالت 284,837 إعجابا و39,259 إعادة تغريد و1,894 ردا، أكثر من أي صورة أخرى.

وفي الوقت نفسه، جاءت ثاني أكبر تغريدة لكأس العالم متابعة هدف الأرجنتين الافتتاحي ضد كرواتيا في مباراة نصف النهائي بين المنتخبين، وكانت تحتوي على كلمتين فقط "ليونيل ميسي" هداف الهدف - لكنها تمكنت من الحصول على 282,290 إعجابا و3,442 ردا و29,444 إعادة تغريد.

ونشرت التغريدة التي احتلت المرتبة الثالثة في قائمة المشاركات، والتي تحتوي ببساطة على كلمة "اليوم"، في 20 نوفمبر، وهو اليوم الذي انطلقت فيه بطولة مونديال قطر 2022.

لقد ولدت 267,275 إعجابا و39,074 إعادة تغريد وأكبر عدد من الردود على أي تغريدة في القائمة 4,157.

ومن التغريدات الأكثر متابعة، صورة لحارس مرمى المغرب ياسين بونو خلال مبارياته في ربع النهائي ضد إسبانيا في 6 ديسمبر، وكتب فيها كلمة "البطل"، وحصلت على المركز الخامس من حيث المتابعات، وحصلت على 250,608 إعجابات و1,595 ردا و25,030 إعادة التغريد، أي ما مجموعه 277,233 صوتا.

وفي تغريدة أخرى ظهر لاعب الوسط المغربي سفيان بوفال وهو يرقص مع والدته على أرض الملعب بعد فوزه على البرتغال بعد 4 أيام.

وحلت التغريدة حول بوفال في المركز الثامن، بالتفاصيل التالية: الإعجاب 209,309، عدد الردود 1,050، وإعادة التغريدات 19,909، والمجموع 230,268.