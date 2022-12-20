اليوم.. إجازة رسمية فى الأرجنتين بمناسبة تتويج المنتخب بكأس العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 11:27 صباحاً - منحت الحكومة الأرجنتينية شعبها اليوم الثلاثاء إجازة رسمية لجميع المواطنين، وذلك فى إطار الاحتفال بالتتويج بلقب كأس العالم قطر 2022، الذى فاز به منتخب راقصى التانجو على حساب فرنسا فى المباراة النهائية.

ويأتى قرار الحكومة الأرجنتينية تزامنا مع عودة البعثة الخاصة بالمنتخب الأرجنتينى إلى بلادها، احتفالًا بلقب كأس العالم عقب مغادرتهم قطر.

اشتعل محيط مقر الاتحاد الارجنتينى بالألعاب النارية فور وصول حافلة منتخب الأرجنتين، المتوج بلقب كأس العالم 2022، في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء.

وعاد لاعبو الأرجنتين إلى بلادهم كأبطال، حيث كان فى استقبالهم الآلاف من المشجعين في مطار إيزيزا الدولي، بعد هبوطهم في بوينس آيرس عقب فوزهم المذهل بكأس العالم.

عاد منتخب الأرجنتين وكأس العالم الذى رفع للمرة الثالثة إلى الأرجنتين، بعد رحلة استغرقت نحو 21 ساعة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وانتزع ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، اللقب الغالي لجماهير التانجو بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2022 ، باستاد "لوسيل" على حساب المنتخب الفرنسي.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، وللمرة الثالثة فى تاريخ التانجو بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بينهما بنتيجة 3-3.

وشارك ليونيل ميسي في 7 مباريات مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022، أحرز 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

وحصل ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

بدوره قاد الأسطورة ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، منتخب الأرجنتين نحو التتويج بلقب النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضى وحتى 18 ديسمبر الجارى، بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.

وسجل ميسي هدفين فى فوز التانجو على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد "لوسيل"، فى المباراة النهائية لكأس العالم 2022.

وسجل ميسي 7 أهداف مع المنتخب الأرجنتينى فى مونديال 2022، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة ليصل إجمالى مساهماته إلى 10 أهداف فى 7 مباريات شارك فيها بالبطولة.

وجاءت أبرز أرقام ميسي فى كأس العالم 2022، كالتالى:

شارك في 7 مباريات

690 دقيقة مشاركة

سجل 7 أهداف

صنع 3 أهداف

1 بطاقة صفراء

هز شباك منتخبات: السعودية، المكسيك، أستراليا، هولندا، كرواتيا، وفرنسا

أفضل لاعب في البطولة

الأكثر صناعة للأهداف

الأكثر حصولا على جائزة رجل المباراة

أكثر لاعب مشاركة في تاريخ البطولة

ثالث الهدافين التاريخيين للمونديال

الأكثر مساهمة بالأهداف في تاريخ البطولة