واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين: تهديد للمنطقة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - إن "التجربة وهى الأحدث فى عام شهد سلسلة من الاختبارات الصاروخية، تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولى".
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها أجرت تجربة مهمة للمرحلة النهائية من تطوير قمر استطلاع اصطناعى، وذلك بعد إعلان جيش كوريا الجنوبية يوم الأحد الماضى، إطلاق بيونج يانج صاروخين بالستيين متوسطى المدى.
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