أبوالغيط يدين إبعاد سلطات الاحتلال لأسير مقدسى إلى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وشدد أبوالغيط، على أن سياسة الإبعاد تخالف القانون الدولى وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وأكد المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبوالغيط، حذر من مغبة التسامح مع إمكانية استمرار إسرائيل فى إتباع مثل هذه السياسة غير الأخلاقية فى التعامل مع الفلسطينيين، مناشدا المجتمع الدولى ضرورة اتخاذ موقف قوى وموحد حيال هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولى، والتى تضرب بمبادئ حقوق الإنسان عرض الحائط.

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