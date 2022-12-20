فرار 600 شخص من منازلهم بـ الفلبين بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الدفاع المدنى فى الفلبين، أن أكثر من 600 شخص فروا من منازلهم فى منطقة "بيكول" جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، التى اجتاحت المنطقة منذ أول أمس الأحد.





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