بالأرقام.. أوكرانيا تكشف خسائر روسيا فى الحرب

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 99 ألفا و230 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى، من بينهم أكثر من 430 جنديا قتلوا أمس.





وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 2995 دبابة و5 آلاف و974 من المركبات المدرعة و1960 من النظم المدفعية و410 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و212 من أنظمة الدفاع الجوى و281 طائرة و266 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1680 طائرة بدون طيار و4 آلاف و599 من المركبات وخزانات وقود". وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس. وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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