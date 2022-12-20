«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل مداهمة قاتل «الدلابيح» فى الأردن

جدة - نرمين السيد - قالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، إن قوات الأمن العام تمكنت من القضاء على المتهم بقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، بعد إطلاقه الرصاص على قوات الأمن، لافتة إلى أنه تم ضبط السلاح المستخدم معه فى الواقعة.





وكشفت آية السيد، خلال رسالتها على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل حول الإرهابى مرتكب الجريمة، موضحة أن عمره 20 عامًا، ومات شقيقه منذ 5 سنوات فى سوريا بعد انضمامه للجماعات الإرهابية، وشقيقه الآخر مسجون بالأردن، لاتهامه فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية. وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن الإرهابى المقتول دبر مع أحد إخوته كمينًا من خلال إشعال إطارات وسط الشارع لجلب انتباه القوى الأمنية وإطلاق الرصاص عليهم. وأوضحت أن مرتكبى الحادث استغلوا زحام المنطقة سكنية، إذ تأكدوا أن قوات الأمن العام لن تطلق النيران.

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