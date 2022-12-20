رئيس بيلاروسيا: لا نستطيع الاستغناء عن موسكو

جدة - نرمين السيد - وجاءت تصريحات لوكاشينكو بعد محادثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إذ قال "يمكن لروسيا الاستغناء عنا، لكننا لن نستغنى عنها، وقد اتفقنا هنا على المعايير التى سنتصرف وفقًا لها".

وتابع لوكاشينكو: "هل نحن قادرون على الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا وحدنا من دون روسيا؟ لسنا كذلك! وفى الأوقات الصعبة لم يرفض بوتين ذلك".

وأضاف الرئيس البيلاروسى إن بلاده لا ننتج الغاز، بل تتلقاه من روسيا الشقيقة، لقد لجأنا إلى روسيا فالكميات ليست مشكلة، لكننا نحتاج أيضا إلى أسعار مناسبة.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعى موحد.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفى عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعى موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون فى إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعى إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر يناير".

وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة فى إنتاج معدات عسكرية جديدة".

كما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن "لا مصلحة" لروسيا فى ابتلاع بيلاروس، أقرب حلفائها والتى تعول فى شكل كبير على موسكو للحصول على شحنات الغاز والنفط.