دوى انفجارات خلال تحرير الرهائن المحتجزين بمركز لمكافحة الإرهاب فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤولون أعلنوا أول أمس الأحد، أن مسلحين سيطروا على مركز لمكافحة الإرهاب فى منطقة بانو شمال غرب باكستان، واحتجزوا رهائن من أجل التفاوض مع السلطات.

وحسبما ذكرت وكالات أنباء، قال المتحدث باسم شرطة بانو، محمد نصيب: "لم يتضح ما إذا كان الإرهابيون قد هاجموا من الخارج أم أنهم استولوا على ذخيرة من العاملين بالداخل" خلال استجوابهم بعد اعتقالهم. فيما طوقت قوات الأمن المركز.