العالم اليوم - بعد مفاجأة المركزي الياباني.. نيكي يهبط لأدنى مستوى في شهرين

انتم الان تتابعون خبر بعد مفاجأة المركزي الياباني.. نيكي يهبط لأدنى مستوى في شهرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 11:20 صباحاً - أنهى المؤشر نيكي الياباني تعاملات الثلاثاء عند أدنى مستوى في شهرين وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام أعلى ارتفاعا خلال سبعة أعوام بعدما فاجأ البنك المركزي المستثمرين من خلال السماح برفع أسعار الفائدة طويلة الأمد.

وهبط نيكي 2.46 بالمئة ليغلق عند 26568.03 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر في أكبر انخفاض يومي منذ 11 أكتوبر.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة إلى 1905.59 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشرة أعوام 21 نقطة أساس إلى 0.460 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 2015.

وهبطت سهم طوكيو إلكترون المرتبطة بصناعة الرقائق 3.53 بالمئة وأدفانتست 2.98 بالمئة كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 4.85 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين في نيكي.

لكن قطاع البنوك ارتفع اليوم الثلاثاء 5.12 بالمئة موضحا انفراجة لدى المستثمرين من قرار بنك اليابان بعد أعوام من ضغط أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على المكاسب الرئيسية للقطاع من القروض والودائع.