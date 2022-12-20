وطلبت محافظة نيجاتا المُجاورة لطوكيو إرسال قوات من الدفاع الذاتى للمساعدة فى تخفيف حالة الشلل المرورى ومساعدة العالقين على الطرق السريعة فى مدينة كاشيوازاكى ومدن أخرى.
من جانبه، قال وزير النقل اليابانى تيتسو سايتو -فى تصريح نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية- إن الحكومة المركزية تهدف إلى حل الازدحام على الطريق السريع فى كاشيوازاكى، لكن السلطات المحلية قالت إنه لا يوجد حاليًا أى احتمال لتحسين الوضع فى المدن الأخرى، مع حدوث اختناقات مرورية أيضًا على الطريق السريع الذى يخدم ناجاوكا وأوجيا.
وعلقت 800 سيارة وشاحنة على الأقل فى كاشيوازاكى منذ الساعة الواحدة صباح اليوم رغم تقليص العدد إلى حوالى 300 سيارة بعد ثلاث ساعات مع استمرار العمل على إزالة الجليد طوال الليل، وفقًا للسلطات المحلية، كما تسببت الثلوج الكثيفة فى انقطاع التيار الكهربائى فى مجموعة واسعة من المناطق وتعطل خدمات القطارات، حيث قالت شركة سكك حديد شرق اليابان إنها علقت العديد من الخدمات المحلية فى خريطة قطارات اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطقس السيئ يتسبب فى تعطيل القطارات وانقطاع الكهرباء بـ اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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