أوكرانيا: ترميم قطاع الثقافة فى البلاد يحتاج 3.8 مليار دولار

وقال تكاتشينكو -نقلا عن وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "عندما يتعلق الأمر بخطة الاستعادة العامة - 38 مليار دولار التى تتحدث عنها الحكومة - فمن المفترض أن يتم تخصيص 1-2% لقطاع الثقافة، وهو تقدير أقل واقعية للأضرار التى لحقت بالمؤسسات الثقافية خلال التحركات العسكرية على أوكرانيا"، مضيفا أنه فى الوقت نفسه، كانت دول الاتحاد الأوروبى صديقة لفكرة توفير 1% من ميزانيات وزارات الثقافة لديها لاحتياجات أوكرانيا.
وأضاف أن هذه الأموال ستساعد ليس فقط فى دعم المؤسسات الثقافية ولكن أيضًا فى بدء عملية إعادة الإعمار، لافتا إلى أن اليونسكو ستواصل تقديم كل المساعدة اللازمة لأوكرانيا للحفاظ على التراث الثقافى وحمايته فيما ذكرت الحكومة الأوكرانية سابقًا أن هناك حاجة إلى حوالى 38 مليار دولار سنويًا لإعادة بناء أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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