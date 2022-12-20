العالم اليوم - تراجع الدولار يعزز ارتفاع أسعار الذهب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 10:21 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، في ظل انخفاض قيمة الدولار، على الرغم من أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1791.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1800.20 دولار للأونصة.

وسجل مؤشر الدولار هبوطا بنسبة 0.3 بالمئة في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني بعدما قال بنك اليابان إنه سيعدل سياسة السيطرة على منحنى الأرباح. ويجعل الدولار الذي هبطت قيمته الذهب أكثر جاذبية أمام المشترين خارج الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.04 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 983.25 دولار، فيما ارتفع البلاديوم واحد بالمئة إلى 1685.16 دولار.