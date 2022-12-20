الاستخبارات الروسية: الغرب يكثف جهوده لإنتاج أسلحة بيولوجية

جدة - نرمين السيد - وقال ناريشيكن ـ إن الدول الغربية تسعى إلى إجراء تجارب فى مجال إنتاج الأسلحة البيولوجية والجينية وغيرها من الأسلحة الحديثة، مستبعدا أن تبدأ الولايات المتحدة بإجراء حوار بناء ومتكافئ مع روسيا بشأن مستقبل النظام العالمى.

إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، أن الاتحاد الأوروبى يحاول إخفاء تورطه بجرائم حرب فى أوكرانيا من خلال الشروع فى إنشاء محكمة خاصة بشأن روسيا.

ووصف فيرشينين، مبادرة الاتحاد الأوروبى لإنشاء محكمة خاصة بأنها سخيفة ولن تكون شرعية، مضيفا أن إنشاء هذه المحكمة دون موافقة روسيا هو محض "هراء قانونى"، على حد قوله، مؤكداً أن بلاده لن تعترف بأحكام هذه المحكمة أبدا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت فى نهاية نوفمبر الماضى، إنشاء محكمة دولية خاصة حول أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية جاهزة للعمل مع الشركاء الدوليين لتحريك هذه المبادرة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.