أمريكا وبولندا تجددان التزامهما لـ خفض إيرادات روسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفققًا لما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، أمس الإثنين، خلال لقاء نائب وزير الخزانة الأمريكى والى أدييمو ووزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا موسكوا فى بروكسل.

وجدد المسئولان التأكيد على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وبولندا لكلا البلدين، والمتمثلة فى التزامهما القوى بتحالف الناتو ودعم الشعب الأوكرانى ومحاسبة روسيا على حربها من خلال العقوبات وضوابط التصدير وتدابير أخرى مثل وضع حد أقصى لسعر النفط الروسى المنقول بحرا.

وأشار المسئولان إلى تداعيات الإجراءات السالف ذكرها بالفعل (من عقوبات وضوابط تصدير وتدابير أخرى) فى ساحة المعركة.

وبحسب البيان، تشمل هذه التداعيات إغلاق مصانع الدبابات الروسية ونقص المدخلات الرئيسية التى قوضت قدرة روسيا على إنتاج وإصلاح الدبابات والغواصات والطائرات وتحديات لاستبدال أكثر من 6 آلاف قطعة من المعدات العسكرية التى فقدتها روسيا خلال مسار تدخلها العسكرى.

وأكد نائب وزير الخزانة الأمريكى ووزيرة المناخ والبيئة البولندية، بحسب البيان، أن هذه الإجراءات دعمت جهود الشعب الأوكرانى الدفاعية، كما أشارا إلى أن جهود تحالفهما أدت إلى تدهور كبير فى وضع روسيا المالى والاقتصادى. وناقشا أيضًا تنفيذ الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسى المحمول بحرًا، والذى يحدد السعر حاليًا عند 60 دولارًا للبرميل أقل بكثير من أكثر من 100 دولار للبرميل الذى كانت روسيا تتلقاه فى أعقاب تدخلها العسكرى مباشرةً.

وأكد المسئولان مجددًا التزامهما المستمر بالتعاون فى السياسات التى تهدف إلى خفض الإيرادات الروسية، بما فى ذلك تحديد سقف أسعار النفط.