زلزال جديد يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" أن زلزالا تبلغ قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة بوكيدنون جنوب العاصمة مانيلا فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.





وأوضح المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية - أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 7 كيلومترات شمال شرق بلدة كاليلانجان فى مقاطعة بوكيدنون، على عمق 3 كيلومترات. يشار إلى أن الفلبين تقع فى منطقة "حزام النار" فى المحيط الهادئ، حيث يقع نحو 90% من الزلازل فى العالم.

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